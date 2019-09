112 deelnemers voor Nations League bij voetbalclub SK Aaigem KOEN MOREAU

01 september 2019

15u55 0 Erpe-Mere De laatste week van de zomervakantie werd voor 112 sportieve deelnemers afgesloten met frietjes en frikandellen bij voetbalclub SK Aaigem.

“Dat hadden de 112 spelertjes die hier vier dagen aan de slag waren wel verdiend”, lacht jeugdcoördinator Robin Paerewijck. Samen met twaalf trainers organiseerden SK Aaigem een Nations League. “Elke groep vertegenwoordigde een land, waarna een sportieve en plezante strijd volgde tussen de landen.” Die strijd werd niet enkel met (voet)balspelletjes gestreden. “We zorgen ook voor fun en plezier met andere wereld- en waterspelletjes. Die laatste waren heel welkom tijdens de hete dagen.”

Voor het voetbalkamp kwamen 112 spelertjes opdagen. “Dat is dubbel zoveel als bij onze eerste editie zes jaar geleden.” De jeugdwerking van SK Aaigem doet het dan ook uitstekend. “Vandaag hebben we een 150-tal spelertjes en er is nog steeds plaats voor nieuwkomers bij al onze ploegjes tot en met U9.” Meer info op www.skaaigem.be.