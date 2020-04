100ste verjaardag in afzondering maar met kreeft voor Josephine De Mol Koen Moreau

18 april 2020

14u36 0 Erpe-Mere In Woonzorgcentrum Avondzon viert Josephine De Mol op zondag 19 april haar eeuwfeest. Een echt feest wordt het omwille van de coronamaatregelen niet. “Wel zullen we kreeft laten bezorgen, maar op bezoek gaan kan helaas niet”, vertelt kleinzoon Eric Verbustel.

Ondanks haar honderdste verjaardag moet Josephine De Mol zondag geen bezoek verwachten van haar dochter Denise, drie kleinzonen Eric, Patrick, en Geert, de zeven achterkleinkinderen of haar allereerste achterachterkleinkind Dieuwke. Dat wil echter niet zeggen dat haar familie niet aan haar denkt.

“We deden een oproep via Facebook om haar zoveel mogelijk kaartjes te sturen, er zullen bloemen afgeleverd worden en er is kreeft voorzien. Meer kunnen we helaas niet doen”, vertelt kleinzoon Eric. De honderdste verjaardag van Josephine - en na een verblijf van 20 jaar in een van de eerste serviceflats van Avondzon langs de Dorpsstraat ook de eerste verjaardag in het rustoord - moet de vrouw dus noodgedwongen alleen vieren.

Een eenzaamheid die ze helaas al meer dan 20 jaar voelt. “Meme was van plan om samen met pepe, gewezen gemeenteraadslid en CM-bode Kamiel De Schaever, naar de serviceflats te trekken. Helaas overleed hij kort voor de verhuis.” Het afscheid van de Erondegemkouterweg waar Josephine sinds de geboorte van haar enige dochter Denise woonde, was dus in mineur.

En ook over het eeuwfeest hangt een donkere schaduw. “De schoonzus van meme, waarmee ze samen met de ouders van pepe na het huwelijk met pepe nog enkele jaren samenwoonde langs Allemansbos, verblijft momenteel de verdieping boven haar eveneens in Avondzon. Zij is helaas terminaal.”

Wie Josephine toch nog een vrolijke 100ste verjaardag wil bezorgen, kan een kaartje sturen naar Josephine De Mol, WZC Avondzon, Botermelkstraat 12, 9420 Erpe.