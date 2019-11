1,2 miljoen euro voor kerken en kerkdiensten: STERK! pleit opnieuw voor herbestemmen kerken Koen Moreau

06u09 0 Erpe-Mere Het in stand houden van de kerken en het organiseren van de erediensten in de acht deelgemeenten van Erpe-Mere kost een stevige duit.

Bij het goedkeuren van de meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken bleek dat de gemeente hiervoor liefst 1,2 miljoen euro op tafel moet leggen. “Bijna 1,1 miljoen euro is noodzakelijk voor het organiseren van de erediensten. Verder is er voor iets minder dan 200.000 euro aan investeringen gepland”, aldus financiënschepen Gerda Van Steenberge (N-VA).

Gemeenteraadslid Reinout Janssens (Sterk!) hield een pleidooi voor het herbestemmen van de kerken, maar burgemeester Hugo De Waele (CD&V) houdt die boot af. “Het is niet aan ons om dit te beslissen en zolang er erediensten georganiseerd worden, willen we die mogelijkheid in elke deelgemeente behouden”, stelde die duidelijk. Janssens drong aan en opperde dat “het ene het andere niet uit sluit.”

Op de vraag van de burgemeester om dan zelf kerken te noemen die de deuren moesten sluiten, wou Janssens geen antwoord geven. “Kakelen is natuurlijk veel eenvoudiger dan een ei leggen”, sneerde burgemeester De Waele.