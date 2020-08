“We zijn hier niet in Marokko”: uitbater tankstation weigert Waalse vrouw in het Frans te bedienen Redactie

22 augustus 2020

19u00 16 Erpe-Mere Een Waalse vrouw van Chileense afkomst die een uitstapje wilde maken naar Nieuwdonk voelt zich racistisch behandeld. Toen ze in een tankstation in Erpe-Mere een broodje in het Frans bestelde, kreeg ze te horen dat ze beter Nederlands zou spreken. “We zijn hier niet in Marokko”, reageerde de uitbater bits. Nadat Daniza uit frustratie een bloempot omstootte, kwam hij haar dreigend achterna. Op de beelden is te zien hoe hij haar afsnauwde met een tafel in de hand.

De feiten dateren van vorige zaterdag. Nadat de beelden viraal gingen, legde Daniza aan de collega’s van RTBF uit hoe zij die pittige discussie beleefd had.

“Mijn vriendin en ik stopten aan het tankstation om sandwiches te kopen voor de kinderen”, legt de vrouw uit. “Ik vroeg aan de verkoopster of ze gepaneerde kip had. ‘Nee’, antwoordde ze. Nochtans zag ik de kip in de toonbank liggen. Had ze mij misschien verkeerd begrepen?”

“Ze zei nog iets, maar ik verstond haar niet. Voor alle duidelijkheid: de miscommunicatie ontstond omdat ze een mondmasker droeg, niet omdat ze Nederlands sprak. Ik vroeg of ze die zin nog eens wilde herhalen.”



“Hij noemde me stom en vuil”

Op dat moment verscheen de uitbater in de winkel. “Meteen vroeg hij op een agressieve toon of er een probleem was. Hij wees erop dat zijn werkneemster geen Frans spreekt. En bovendien waren we in Aalst, zei hij (Erpe-Mere ligt net naast Aalst; nvdr). Als ik me niet verstaanbaar kon maken in het Nederlands kon ik beter vertrekken.”

Dat vond Daniza toch heel ver gaan. Ze nam haar gsm en begon het tafereel te filmen. “Ik vroeg expliciet of hij me niet kon bedienen omdat ik geen Nederlands sprak. ‘Dat klopt’, antwoordde hij. ‘We zijn hier niet in Marokko’. Vanwaar plots die racistische ondertoon? We zijn bovendien niet eens Marokkaans.”

De uitbater zette het gezelschap vervolgens uit zijn winkel. “Hij noemde me stom en vuil, ik moest maar terugkeren naar mijn land. Op dat moment voelde ik me zo hard vernederd dat ik een bloempot uit zijn winkel op de grond gegooid heb. Ik kon het hier niet bij laten.”

“Gedragen als een beest”

Haar zoontje merkte vervolgens dat de uitbater achter hen aan kwam. “Ik draaide me om en zag hem op me afstormen met een tafel in de handen. Hij bedreigde ons opnieuw en eiste dat we de schade zouden betalen. ‘Dit is het bewijs dat je je gedraagt als een beest’, fulmineerde hij. Die kerel heeft zich racistisch uitgelaten tegenover Walen en Arabieren, maar niemand kwam tussenbeide.”

Eén vrouw belde wel de politie. Daniza heeft nu klacht ingediend tegen de uitbater. De man zelf wenst niet te reageren op de feiten.

“Hij betreurt wat er gebeurd is”

Tankbedrijf Q8 heeft ook zelf een onderzoek geopend. “We hebben met de uitbater gepraat”, legt woordvoerster Katia Van Bouwel uit. “Hij beseft dat zijn reactie ongepast was en betreurt wat er gebeurd is. We hebben ook contact opgenomen met de vrouw zelf. Voor ons is het incident hiermee van de baan.”

“Je mag geen origine of nationaliteit met de vinger wijzen”, besluit Daniza. “Zoiets kunnen we in 2020 niet meer aanvaarden. Wat was zijn bedoeling? En dan nog voor de ogen van kinderen... Ik snap het gewoon niet.”