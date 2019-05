'The Voice'-winnaar Ibe te gast tijdens Witlofsessies KOEN MOREAU

27 mei 2019

18u30 0 Erpe-Mere Liefhebbers van de vtm-talentenjacht The Voice kunnen op zaterdag 13 juli de 17-jarige Ibe, winnaar van The Voice 2019 uit ‘Team Koen’, aan het werk zien in Erondegem.

De wekenlange topfavoriet die door Alex Callier al tijdens de eerste aflevering tot winnaar werd gebombardeerd is te gast tijdens de Witlof Garden-session. Wie de rasmuzikant, die twee jaar geleden ook al de gouden medaille van de Ed Sheeran-coverwedstrijd in de wacht sleepte, aan het werk wil zien en horen moet op zaterdagavond naar de Kuilstraat in Erondegem. Tickets kosten 14 euro en zijn te koop via www.witlofsessies.be.