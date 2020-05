‘Erpe-Mere Helpt’ in cijfers: 192 vrijwilligers voor 11 vragen om hulp Koen Moreau

01 mei 2020

09u37 6 Erpe-Mere De inspanningen die de gemeente Erpe-Mere leverde om via ‘Erpe-Mere Helpt’ mensen bij te staan tijdens de coronacrisis bereikte een beperkt aantal mensen in nood, maar wel een indrukwekkend aantal bereidwillige helpende handen.

In totaal werden via het platform slechts elf hulpvragen geregistreerd. Heel wat mensen zochten en vonden wellicht al een oplossing voor het platform gelanceerd werd. Hartverwarmend is wel het aantal mensen dat zich belangeloos wil inzetten om anderen te helpen.

Zo werden via ‘Erpe-Mere Helpt’ drie mensen bereid gevonden mondmaskers te maken, gingen 21 mensen aan de slag om tekeningen en kunstwerkjes te fabriceren, toonden 31 mensen zich bereid geregeld inwoners van de gemeente op te bellen, willen 43 mensen graag met iemands hond uit wandelen gaan, 45 mensen voor iemand naar de apothekers gaan en 49 mensen boodschappen doen.

‘Erpe-Mere Helpt’ consulteren: klik hier.