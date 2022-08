Ereburger blikvanger op Flower Bicycle Tour met versierde fietsen: “Alles met bloemen vind ik mooi”

Staden Stadense cultuur­raad zoekt kandidaten voor cultuur­prijs

De Stadense cultuurraad zet ook dit jaar terug uitzonderlijke cultuurprestaties in de kijker via de uitreiking van de cultuurprijs. Zowel personen, verenigingen en groepen komen in aanmerking voor deze trofee. De voorbije jaren vielen kindertheater Framboos, heemkring Antonius Sanderus en Rik Degryse al in de prijzen. Nu start de cultuurraad de zoektocht naar de winnaar voor 2022 en de Stadenaar beslist daarin mee. Nog tot en met 1 oktober kan je mogelijke kandidaten naar voor schuiven. Op www.staden.be vind je een formulier waarmee je jouw kandidaat kan voordragen. Dit ingevulde formulier kan je afgeven aan de sector Vrije Tijd, Ieperstraat 109 in Staden. Zo maakt jouw favoriet ook de kans om één van de prijzen in de wacht te slepen. De cultuurprijs en een publieksprijs worden uitgereikt op vrijdagavond 25 november in De Nestel, Vijfwegenstraat 17 in Westrozebeke.

