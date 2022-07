Ere-politiecommissaris (88) fietst de meeste kilometers tijdens de Tour in Ter Beke

GELUWEDe uitdaging door het kineteam om 3.228 kilometer te fietsen is bij de bewoners, medewerkers en familie van het woonzorgcentrum Ter Beke in de Beselarestraat in Geluwe is met glans gelukt. Ze legden in tien dagen samen de afstand af die de renners in de Tour de France rijden.