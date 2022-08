Er komt een kampeerautoterrein op wijndomein Ravenstein: “Er zal plaats zijn voor negen campers”

Sinds vele jaren is er al een kampeerautoterrein op het recreatie-eiland De Balokken langs de Leie in Wervik. “Het is er vaak overbezet en is er nergens elders plaats voor toeristen”, zegt Dirk. “We zijn al lang bezig met ons project. Het kampeerautoterrein komt achter een loods en dichtbij onze vijver en hoogstamboomgaard. De ligging is hier ook ideaal voor wie wil gaan fietsen. Er bevinden zich hier in de buurt verschillende fietsknooppunten.”