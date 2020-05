En óf ze uitgekeken hebben naar de heropening van de speelpleinen Thomas Meuleman

27 mei 2020

15u22 0

Kinderen kunnen sinds woensdag weer ravotten op de speelpleintjes. Al zijn er wel enkele voorwaarden. Zo is het bezoek voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar en de volwassenen die de kinderen begeleiden, moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar. Bovendien is de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt tot maximaal twintig kinderen tegelijk. Maar al die regeltjes lieten de kinderen duidelijk niet aan hun hart komen. Dat ze lang hebben uitgekeken naar dit moment, blijkt duidelijk uit de beelden die onze fotografen in Vlaanderen konden nemen.