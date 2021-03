En of u nood had aan een feestje! Zo volgt Vlaanderen 24 UUR LIVE vanuit de huiskamer

Waar is da (bevrijdings)feestje? In de Vlaamse huiskamers! Want die hebben jullie, beste lezers, massaal benut om onze 24 UUR LIVE vanuit het Sportpaleis mee te vieren.

Laurence (23) - Bonheiden: “Slechts 40 minuutjes geslapen”

Volledig scherm Laurence gaat pas slapen na het laatste concert. © RV

Laurence Cools (23) zit nog altijd aan haar scherm gekluisterd wanneer we haar zaterdagmiddag even kunnen bellen. Niet te lang, natuurlijk, want dan zou ze te veel moeten missen. “Ik heb amper 40 minuten geslapen”, bekent ze. “Maar dat heb ik graag over voor zo’n topinitiatief! In ‘normale tijden’ ga ik ontzettend graag naar optredens en ook in het Sportpaleis ben ik al vaak geweest. Er gaat natuurlijk niks boven die echte concertsfeer en ik hunker naar de dag waarop het weer kan... Maar dit verzacht de pijn. De hoogtepunten? Niels Destadsbader, The Starlings en #LikeMe. Maar Pommelien Thijs en Metejoor konden me zeker ook bekoren! Een dutje? Niet meteen, ik wil absoluut alles zien. Pas na het laatste concert zal ik mijn bed zien.”

Lien (33) en Kerensa (30) - Ieper: “Even gek doen na een zwaar jaar!”

Volledig scherm Lien en Kerensa hadden een nachtshift in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, maar met de 24 UUR LIVE werd het een gezellige nacht. En daar mocht al eens gek bij gedaan worden. © RV

Het hoefde evenwel niet altijd de huiskamer te zijn waar meegevierd werd. Lien Haeve (33) uit Beselare en Kerensa Verhaeghe (30) uit Elverdinge hadden immers een nachtshift te draaien als verpleegkundigen op de afdeling geriatrie in het Jan Ypermanziekenhuis, in het West-Vlaamse Ieper. “We hebben er de ipad bijgehaald”, lacht Kerensa. “Ideaal op de achtergrond tijdens het aanvullen van de dossiers en het aftekenen van de medicatie. Niet te luid, natuurlijk — de patiënten mochten niet wakker worden. Maar dat kon de pret zeker niet drukken! Die 24 UUR LIVE was écht leuk: veel dansmuziek en ook wel aardig wat nostalgie... Lien is trouwens een grote fan van Niels Destadsbader, dus voor haar was het al helemaal de max. Het deed deugd, zo even gek doen na een zwaar jaar. Zelf heb ik ook op de covidafdeling hier in het ziekenhuis gewerkt... Maar muziek doet wonderen en laat ons alle zorgen even vergeten. Een héél mooi initiatief, dat ons werk afgelopen nacht nog aangenamer gemaakt heeft!”

Wim (49) - Deinze: “Ideaal om examens bij te verbeteren”

Volledig scherm Examens verbeteren met een vet streepje live-muziek op de achtergrond: de ideale combo voor Wim. © RV

Voor Wim Verstraete (49) uit Deinze zat er geen vrij weekend in. Als leerkracht en mediacoach aan het VTI in Deinze had hij een stapel examens te verbeteren. “Ik ben er vrijdagavond aan begonnen, met de 24 UUR LIVE op de achtergrond”, vertelt hij. “Een fantastisch initiatief! Ik heb tot 2 uur ‘s nachts doorgewerkt, enkel en alleen dankzij de ‘steun van de muziek’. Zaterdag heb ik ook de hele dag gevolgd. Wie ik het leukst vond? Ik heb me geamuseerd tijdens de passage van Gert en James, maar ook Gers Pardoel vond ik top. Toen ‘koningin’ Sandra Kim kwam zingen, maakte ik me nog de bedenking dat enkel ‘koning Filip’ nog ontbrak op de indrukwekkende affiche. Maar... dikke duim voor Miguel Wiels en zijn muzikanten. Volgens mij staan de blaren op zijn vingers, maar hij blijft maar doorgaan. Hoedje af! Ook voor de productie en de hele crew daar in het Sportpaleis.”

Quinten Dobbelaere (17) - Gent: “Ik wou wel wat slapen, maar da’s niet gelukt”

Volledig scherm Quinten wou geen minuut missen. © RV

Als student Thuis- en Bejaardenzorg heeft hij momenteel een eindwerk af te ronden, maar van de 24 UUR LIVE wilde Quinten ondertussen geen minuut missen. “Ik ben een grote fan van Vlaamse muziek”, vertelt hij. “Dit is dan ook een hoogdag voor mij. Ik heb mijn laptop aangesloten op mijn televisietoestel om alles ‘in het groot’ te kunnen volgen. Het was eigenlijk de bedoeling om ook wat te slapen, maar voor ik het wist, ben ik de hele nacht wakker gebleven. Zelfs toen ik zaterdagmiddag even ben gaan fietsen, heb ik alles nog via mijn oortjes gevolgd. En dat deed deugd, na zo’n zwaar jaar — normaal kan je me altijd wel vinden op de lokale scouts- en chirofuiven. Ook mijn ‘honderd dagen’ op school is wat in mineur verlopen, ondanks het feit dat de leerkrachten echt gedaan hebben wat ze konden. Maar met de 24 UUR LIVE voelt het alsof ik mijn honderd dagen alsnog beleef. Vooral van het optreden van Belle Perez heb ik echt genoten.”

Anke (28) en Charlotte (26) - Zottegem: “Een kort dutje en dan weer achter het scherm”

Volledig scherm Anke en Charlotte heffen het glas. © RV

De Zottegemse vriendinnen Anke Van Der Schueren (28) en Charlotte Volkaert (26) zaten van bij de start van de 24 UUR LIVE aan het scherm gekluisterd. “Maar om 8 uur deze ochtend zijn we toch even gaan slapen”, bekent Anke. “Al is het een kort dutje geweest, want we wilden zo weinig mogelijk van dit feestje missen. Een feestje ook voor Charlotte, want zij was vrijdag jarig. We keken vooral uit naar de optredens van K3 en Yves Seghers, en die waren ook echt goed. Maar dé verrassing was 2Fabiola! We zijn helemaal uit de bol gegaan! Maar als het even kan, volgende keer graag op een festival. Dat missen we toch echt na een zwaar jaar.”