Emotioneel afscheid van verongelukte Joyce (36) en Wim (37) en cafébazin Katia krijgt inbrekers over de vloer terwijl ze achter toog staat: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Familie, vrienden en collega’s hebben afscheid genomen van Joyce Van Roosbroeck (36) en Wim Janssens (37). Het koppel kwam vorige week om het leven bij een tragisch verkeersongeluk in Koningshooikt (Lier). De dertigers laten twee dochtertjes van 6 en 9 jaar achter, die sinds het drama door de grootouders worden grootgebracht. “We zullen ze met z’n allen overladen met liefde en genegenheid en de waarden en normen proberen mee te geven waar jullie voor stonden”, lieten de ouders van Joyce voorlezen op de uitvaart. De emotionele plechtigheid werd door 1.600 rouwenden bijgewoond.

Volledig scherm In de Jan Miraelstraat schonk een dame bij haar overlijden haar bezit aan de stad Brugge © Benny Proot

2. De stad Brugge heeft een schenking ontvangen van liefst 3,3 miljoen euro, een huis en waardepapieren van een Nederlandse dame die pas overleed. De 80-jarige vrouw, die sinds acht jaar in het centrum van de stad woonde, schonk haar hele hebben en houden “omdat ze zo van de stad houdt”. “Dat we opgenomen worden in een testament is al uniek, maar dit is wel een groot bedrag”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem.

Volledig scherm Cuwan (foto voor en na het geweld) ontwaakte donderdag uit zijn coma na een gewelddadige diefstal in de Sacramentstraat drie weken geleden. © rv

3. De 19-jarige Cuwan Akbabatunguz uit Sint-Niklaas is eergisteren uit zijn coma ontwaakt. De man zweefde drie weken tussen leven en dood na een diefstal met geweld op het Sint-Nicolaasplein. “De opluchting valt met geen woorden te beschrijven”, reageert zijn vader.

Ook vorige week selecteerden wij weekendverhalen die u zeker niet mocht missen. Benieuwd? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm Een wagen reed over de fiets- en voetgangersbrug van Nekkerspoel om tot stilstand te komen in het bushokje. © Wannes Vansina

4. Als bij wonder zijn er zaterdagmiddag niet meer slachtoffers gevallen bij een spectaculair ongeval op het Hoogstratenplein. Een wagen reed over de fiets- en voetgangersbrug van Nekkerspoel om tot stilstand te komen in het bushokje.

Volledig scherm Katia werd bestolen toen ze achter de toog stond van haar café. © DVEG

5. Terwijl Katia De Visscher zich vrijdagavond uit de naad aan het werken was in haar café ’t Lammeken op de Brugsesteenweg, hebben inbrekers haar woning overhoop gehaald. “Ze zijn vertrokken met enkele dure jassen en mijn kluis vol spaargeld”, zegt Katia terneergeslagen.

Volledig scherm Korenmolen in Herent staat te koop. © Volkers

6. De korenmolen van Herent staat te koop. Graan zal je er niet meer kunnen malen, maar wie een bedrag van bijna anderhalf miljoen euro neertelt krijgt wel een luxevilla met panoramisch zicht over Herent en de omliggende natuur.

Volledig scherm Veerle Scheerlinck en de robotfoto van de verdachte. © RV.

7. Ze was een sociale, aimabele vrouw en mama van drie kinderen die met niemand in Zelzate problemen had, maar op 3 oktober 2017 werd Veerle Scheerlinck (57) brutaal vermoord in haar winkeltje aan de Oostkade. Speurders zoeken jarenlang naar een verdachte, ‘de man met het mutsje’, maar een doorbraak in dé Oost-Vlaamse cold case van de laatste jaren komt er niet. Toch zijn de Zelzatenaren Veerle en haar ‘Ateljeeke’ nog niet vergeten. “Elke keer als ik daar passeer, denk ik aan wat er gebeurd is. Zelfs nu dat huis weg is.”

Volledig scherm De gebroeders Bourgoo, organisatoren van de Zoute Grand Prix. © Benny Proot

8. Tien jaar geleden bleven David en Filip Bourgoo voor een gesloten deur staan bij het internationaal gerenommeerde veilinghuis Bonhams, toen ze hun ‘leuk auto-evenement in België’ wilden promoten. Vandaag zijn ze eigenaar van de ‘Oscar’ voor beste auto-event wereldwijd en is de ‘Zoute Sale by Bonhams’ hun belangrijkste autoveiling in Europa, met een geschatte opbrengst van 20 miljoen euro. Om maar te zeggen: de broers Bourgoo hebben met de Zoute Grand Prix een unieke weg afgelegd. Vanaf donderdag vormt Knokke-Heist opnieuw vier dagen het decor voor autoliefhebbers én het podium voor alle premium automerken. “Een jongetje op de schouders van de papa dat gretig foto’s neemt: dat is toch fantastisch?”

Volledig scherm Bryan Holsbeek © RV

9. “Ik ben ergens blij dat we samen die mooie momenten nog gehad hebben, maar kijk erop terug met enorm veel verdriet. Zijn overlijden blijft heel moeilijk.” Rani De Wit (23) uit Averbode verloor in 2021 haar vriend Bryan (23) aan botkanker en amper een jaar later kreeg zij zelf een kankerdiagnose. Na een operatie en zware chemokuur, wacht haar nu een maandenlange revalidatie.

