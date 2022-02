Emotioneel afscheid van kleine Jesse (5) in moskee in Hasselt

Kortrijk/Ingelmunster/Avelgem/Ruien Twintiger riskeert 3 jaar cel en 20 jaar rijverbod na dodelijke klap aan Budabrug: “Het was onvermijde­lijk dat er die dag een ongeval zou gebeuren. Maar hij sleurde iemand de dood in”

De 28-jarige automobilist die op 12 juli 2021 aan de Budabrug in Kortrijk een voetganger doodreed op het voetpad reed 100 kilometer per uur in een zone 30. Stijn V. uit Ingelmunster stond donderdag voor de politierechter terecht voor het ongeval en riskeert 3 jaar cel en een rijverbod van 20 jaar. Hij had te veel gedronken en in zijn bloed waren sporen van speedgebruik. “Na het plotse verlies van Mohamed (45) is het leven van zijn echtgenote volledig overhoop gegooid”, aldus advocate Sarah Leysen in naam van de weduwe.

12:47