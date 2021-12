Elke Sas vertelt over haar Jurgen na het dramatisch visongeval: “Hij was een superpapa. Een voorbeeld voor onze zonen en ook voor mij deed hij alles”

Staden Samen studeren vanaf 3 januari

De blokperiode komt er opnieuw aan en daarom steekt Jeugd Staden de Stadense studenten een hart onder de riem door verschillende openbare gebouwen open te stellen als studeerplek. Tot einde december zijn de gemeentelijke gebouwen nog gesloten in de strijd tegen het coronavirus maar het is de bedoeling dat er van 3 januari tot en met 28 januari in groep gestudeerd kan worden in de voormalige gemeentehuizen van zowel Staden, Westrozebeke als Oostnieuwkerke. Op voorhand inschrijven is verplicht via https://forms.office.com/r/6dp4hUKmH6.

4 december