Elf koren op acht locaties tijdens eerste editie Deizel BeKOORt!

Op diverse plaatsen in Dadizele vindt komende zondag het korenfestival Deizel BeKOORt! plaats. Het jubilerend gemengd koor Cantabile pakt uit met een muzikale wandeling. Er zijn gratis concerten in de basiliek, het gebedspark Rosarium, Villa Ter Beuken in de Moorsledestraat, de cafetaria en kapel van Maria’s Rustoord, Mariënstede, GC Den Ommeganck en het gerenoveerd oud gemeentehuis.

Tussen 14 en 17 uur zijn er maar liefst 22 concertjes door elf koren. Elk koor brengt twee mini-concertjes van zo’n half uur. De deelnemende koren zijn: Sinjakoor (Menen), kamerkoor Quadrofolia (Heule), het koninklijk Sint-Jozefskoor (Roeselare), kamerkoor Ultreya (Tielt), Estrella koor (Ledegem), Per Voce (Heule), Alfabet (Kortrijk), Awira (Beveren-Leie), Vamos Pra Lutar (Roeselare) en het Gregoriuskoor (Rumbeke).

Cantabile zingt mee tijdens de slotsamenzang om 17.30 u. in gemeentelijk domein ’t Torreke. “Daar zullen de ruim 350 koorzangers en -zangeressen enkele gezamenlijke nummers brengen onder leiding van onze dirigent Bart Feys”, zegt voorzitter.

Cantabile bestond vorig jaar 50 jaar. Door de pandemie viel het feestjaar helaas in het water. Door corona heeft het koor alvast een moeilijke periode achter de rug. “Door de opgelegde maatregelen waren we maar liefst zeventig weken niet actief”, zegt de voorzitter.

“Met een vernieuwde inzet en met veel goesting zijn we nu toe aan het jaar waarin Cantabile haar vijftigste verjaardag mag vieren. Het korenfestival is aan de eerste editie toe. De muzikale wandeling start om 14 uur in domein ’t Torreke naast de basiliek. Van daaruit kunnen de bezoekers zich begeven naar één van de acht unieke locaties.”

Na de slotsamenzang is er om 18 uur nog een optreden van The Puppeteers. Er is medewerking van Koor en Stem, de Gemeente Moorslede, de heemkundige kring Dadizele en het Davidsfonds Dadizele.

