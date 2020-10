Zorgbedrijf Antwerpen opent nieuwe serviceflats en dienstencentrum De Nobele Donk Annelin Marien

04 oktober 2020

17u07 0 Ekeren Aan de Prinshoeveweg en de Jozef Ickxstraat in Ekeren Donk, in de groene omgeving van de voormalige pastorij en parochiezaal, bouwde Zorgbedrijf Antwerpen 48 nieuwe serviceflats met alle comfort. De eerste 10 serviceflats zijn klaar en intussen bewoond, aan de andere wordt volop gebouwd. Ook het dienstencentrum is al in gebruik. Zondag werd De Nobele Donk feestelijk geopend.

In het nieuwe dienstencentrum kunnen bewoners van de flats en mensen uit de buurt ‘s middags lekker en betaalbaar eten. Dienstencentrum De Nobele Donk biedt eveneens een ruim aanbod aan activiteiten en cursussen aan. Senioren kunnen er terecht in de cafetaria met terras of in de feestzaal en polyvalente ruimtes, met onder andere hobbykeuken De Goesting. Daarnaast is in de gerenoveerde pastorij een wellnessruimte ingericht met kapper, pedicure en infraroodcabine.

Eerste serviceflats al bewoond

In het nieuwe gebouw De Nobele Donk bevinden zich 10 serviceflats/assistentiewoningen: het zijn rolstoeltoegankelijke flats met een lichte woonkamer, een terras, een ingerichte keuken, een moderne badkamer met inloopdouche en een of twee slaapkamers. Er is overal een persoonlijk alarmsysteem, waarmee bewoners 24 uur op 24 hulp kunnen inroepen. De 10 flats zijn allemaal verkocht met een woonrechtcertificaat of verhuurd.

Op het terrein waar de parochiezaal stond, bouwt Zorgbedrijf Antwerpen nog 3 gebouwen met in totaal 38 extra serviceflats. De flats worden instapklaar afgewerkt tegen begin 2021. Net zoals de andere nieuwe serviceflats hebben ze een lichte woonkamer, een terras, een ingerichte keuken, een badkamer met inloopdouche en een of twee slaapkamers.

“Het dienstencentrum is zoals alle dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen gelukkig al een tijdje weer open, maar Zorgbedrijf Antwerpen blijft de bezorgdheid van velen delen over de risico’s van coronabesmetting – in het bijzonder bij senioren”, klinkt het bij Zorgbedrijf Antwerpen. “Alle medewerkers volgen - zoals elke dag sinds de heropening - nauwgezet de richtlijnen, en van bezoekers wordt hetzelfde verwacht.”