Zes personen in kleine Renault opeengepakt, één iemand zelfs in koffer Sander Bral

15 maart 2020

18u22 0 Ekeren Het politiewijkteam van Ekeren merkte zaterdagavond een wagen op die met onaangepaste snelheid rondreed en gas gaf om een rood licht te negeren. Het voertuig leek ook overladen.

In de kleine Renault zaten vijf personen. Eén van hen bleek geseind voor verhoor. De opmerkelijkste vaststelling was echter dat een zesde passagier zich in de piepkleine koffer bevond. De man maakte deel uit van het gezelschap, maar het was de enige plaats die voor hem nog beschikbaar was. De bestuurder van de wagen wacht een fikse boete.

Tijdens het toezicht merkte het wijkteam ook een brommer op die was uitgerust met een geseinde nummerplaat. De bestuurder had deze naar eigen zeggen gevonden.