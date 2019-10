Zandloper door Oude Landen Alfons Schryvers

02 oktober 2019

Sportievelingen kunnen hun loopschoenen aantrekken om deel te nemen aan de recreatieve jogging Zandloper. Deze jogging in een mediterrane sfeer door het natuurgebied Oude Landen vertrekt op zondag 17 november om 10 uur aan het poortgebouw van het kasteel Veltwijck aan de Veltwijcklaan in Ekeren. Er kan gekozen worden voor de 5km loop of voor de 10km loop. Bij aankomst worden de lopers vergast op een verse muntthee en een zandkoek. Vooraf inschrijven is nodig en kan via 03-334.48.80 of sportantenne.ekeren@stad.antwerpen.be.