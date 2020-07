Woonzorgcentrum Hof De Beuken in lockdown nadat bewoners coronasymptomen vertonen ADA

27 juli 2020

18u07 1 Ekeren Woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren is in lockdown nadat enkele bewoners symptomen vertonen van het coronavirus. Deze bewoners zijn getest en verblijven momenteel in quarantaine. Bezoek is niet meer toegelaten.

“Door een vermoeden van besmetting met Covid-19 bij een van de bewoners, is bezoek tijdelijk niet mogelijk.” Met deze boodschap op hun website laat het woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren weten dat ze in lockdown gaan. De bewoners met symptomen zijn getest.

Werknemers zijn op dit moment alle familieleden van de bewoners persoonlijk aan het opbellen om deze informatie door te geven. Door de lockdown is bezoek tijdelijk niet toegelaten. “We begrijpen dat dit een onaangename boodschap is. We zijn er echter van overtuigd dat u, samen met ons, de veiligheid van onze bewoners op de eerste plaats zet”, klinkt het nog.