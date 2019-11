Woning beschoten in Ekeren met kogels van zwaar kaliber CVDP

29 november 2019

Donderdagavond werd een woning aan de Oudebaan in Ekeren beschoten.

Er zijn verschillende kogelinslagen, van eerder zwaar kaliber, in het raam en in een rolluik. Volgens buurtbewoners zou er in de grote hoekwoning een vrouw wonen. De federale politie is ter plaatse en voert een onderzoek.