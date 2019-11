Winter in Ekeren brengt warmte en spektakel Alfons Schryvers

26 november 2019

De winter is het moment om gezellig te cocoonen bij het haardvuur. Maar in Ekeren krijg je niet de kans om in te dommelen. WinterWakker, en de verenigingen houdt Winter in Ekeren, zorgen voor een gevarieerd programma met ondermeer optredens rond het kasteel Veltwijck. De festiviteiten starten zaterdag 30 november met een vuurtheater op het Kristus Koningplein.

Winter in Ekeren schiet zaterdag 30 november, om 19 uur op het Kristus Koningplein, op gang met een optreden van het vuurtheater Incontri2. Zij brengen een magische vuurperformance voor jong en oud. Bij valavond worden de vuren aangestoken. Vrijdag 6 december, om 20.30 uur in de Ekerse Theaterzaal, is er de eindejaarsconference van komiek Bert Gabriëls. Hij maakt een jaaroverzicht over ondermeer politiek en economie in binnen- en buitenland, het klimaat, het dagelijkse leven in de cybermaatschappij. Zaterdag 7 december, om 20.30 uur in kasteel Hof De Bist, is er een optreden van Stijn Van de Voorde. Hij werkte precies 20 jaar voor Studio Brussel. Op twee decennia tijd heeft hij wel wat bijgeleerd over muziek in de breedste betekenis van het woord. “For Those About to Rock: I Salute You” is een voorstelling vol straffe muziek, exclusieve beelden en verhalen over grote en kleinere muzikale helden.

Kerstmarkt

Vrijdag 13 en zaterdag 14 december kan je, in het Veltwijckpark, gaan kijken naar een totaalspektakel door Circalissa. Vrijdag is dat om 17 en 20 uur en zaterdag om 15 en 17 uur. Circalissa, Cirque du Soleil op zakformaat, brengt een visueel spektakel met een flinke dosis magie, illusie, acrobaten en clowns. Een ideale familie-uitstap voor jong en oud. Zaterdag 14 december, van 12 tot 23 uur in het Veltwijckpark, zorgen verenigingen voor een gezellige kerstmarkt omringd door pluizige dieren en warm vuur. Kinderen kunnen dolle pret beleven op een nostalgische zweefmolen. Afsluiten gebeurt in stijl met optredens van Back ‘n Forth Trio, Along Comes Mary, Guy Swinnen en Level Six. Voor de senioren is er op woensdag 18 december, om 14 uur in Elcks Thuys, een dansnamiddag met De Melando’s & Lissa Lewis. Sommige activiteiten zijn betalend. Het volledige programma, en tickets, via www:252cc.be