Win een fiets door te fietsen in Ekeren AMK

13 juni 2020

10u34 0 Ekeren Het district Ekeren heeft zaterdag de tweede editie van de campagne ‘In Ekeren winkel ik met mijn …’ afgetrapt. Ekerenaars die te voet of met de fiets naar de winkel gaan, maken kans op een nieuwe fiets.

Met ‘In Ekeren winkel ik met mijn …’ wil het district de Ekerenaar aanmoedigen om in Ekeren te winkelen én zijn boodschappen vaker met de fiets of te voet te doen. De campagne loopt tot en met 31 augustus. Iedere Ekerenaar die zijn inkopen met de fiets of te voet bij een plaatselijke (deelnemende) handelaar doet, krijgt een stempel op een stempelkaart. Per volle spaarkaart die de klant inlevert, maakt hij kans op één van de vele prijzen, zoals een nieuwe fiets of fietstassen.

“Het bestuur hecht veel belang aan een sterke winkelkern”, klinkt het bij het district. “Met de heraanleg van het Kristus-Koningplein en de nieuwe aanleg van de as Kloosterstraat-Dorpstraat is er een toegankelijker, aangenamer en veiliger winkelcentrum. Maar ook het stimuleren van bewoners om inkopen bij de plaatselijke handelaars te doen is daarbij erg belangrijk.”