Wijkwerking start zoektocht om wijk te ontdekken Alfons Schryvers

24 juni 2019

11u46 0

Om wijkbewoners, en andere geïnteresseerden, op een ontspannende mannier kennis te laten maken met hun wijk organiseert de Wijkwerking Sint Mariaburg een zoektocht. Die wandelt een stuk door ‘De Sterre’, Kaartse Beek en zo richting Kapellen. Het parcours bevat 35 vragen, 15 fotovragen en bijkomend stukje culturele informatie. Brochures verkrijgbaar aan 5 euro per stuk bij DC Antverpia Sint-Antoniuslei 95 te Brasschaat (start en einde van het parcours) of in het Wijkcentrum Mariaburg op het Van de Weyngaertplein 38 op dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. De antwoorden kunnen gedeponeerd worden in de collectebox bij DC-Antverpia en het Wijkcentrum. De zoektocht loopt tot en met maandag 16 september. Dit is de uiterste datum van inlevering van de antwoordengids. De Uitslag volgt zondag 29 september tijdens Mariaburgse Feesten om 17 uur op podium Van de Weyngaertplein.