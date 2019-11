Wijkwerking Mariaburg steunt Mariefonds Alfons Schryvers

22 november 2019

Zondag 15 december is er, op het Weyngaertplein in Ekeren-Sint Mariaburg, een Kerstmarkt ten voordele van het Mariefonds. Samen met vrijwilligers organiseerde de Wijkwerking Mariaburg hiervoor vooraf enkele ateliers. Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot 18 jaar hebben de afgelopen maanden mee hun schouders gezet onder het project en vervaardigden allerlei knutselwerkjes. Aan de hand van eigen ontwerpen maakten ze ondermeer magneten, retro plantenhangers, bladwijzers, servies gepimpt met keramiek transfers en nog veel meer. Wijkwerking Mariaburg staat die dag niet zelf op het Van de Weyngaertplein, waar de jaarlijkse Kerstmarkt Mariefonds plaatsvindt, maar wel in het aanpalende Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38. Vanaf de Kerstmarkt zal de route naar het Wijkcentrum geaccentueerd worden met signalisatiepijlen. Het Mariefonds zorgt voor doeltreffende hulp aan langdurig zieke kinderen.