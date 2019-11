Wijkwerking brengt bezoek aan fort- en bunkermuseum Alfons Schryvers

04 november 2019

12u14 0

Maandag 11 november is iedereen welkom bij Michel Embrechts aan de Schriek 202 in Ekeren. Michel heeft zijn kelder omgevormd tot fort- en bunkermuseum. Om de sfeer compleet te maken heeft hij er, tussen twee muren, schietgaten gebouwd en zelfs treinsporen aangelegd. Michel, en zijn echtgenote, hebben tijdens hun vakanties ook duizenden forten en bunkers bezocht. Goed voor zo’n 150.000 foto’s, netjes geklasseerd in mappen. Michel heeft geen opvolgers voor zijn museum maar toch bouwt hij rustig verder aan de collectie. “Ik heb twee zonen van 38 en 40 maar zij hebben totaal geen interesse in mijn verzameling. Ik hoop dat iemand van mijn kleinkinderen dat wel heeft. De kans is groot want ze verblijven ze graag in de kelder tussen de voorwerpen.” Geïnteresseerden kunnen op 11 november vanuit het Wijkcentrum Mariaburg, aan het Van de Weyngaertplein 38 te Sint-Mariaburg, deelnemen aan een wandeling naar het museum van Michel Embrechts. Daarna volgt een bezoek aan het museum. Vertrek om 14 uur aan het monument van de gesneuvelden voor de kerk. Deelname gratis.