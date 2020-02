Wie verdient een Ekerse Cultuurprijs in 2020? Annelin Marien

24 februari 2020

16u51 0 Ekeren Het district Ekeren is opnieuw op zoek naar inwoners die een waardevolle bijdrage leveren aan cultuur in district. Ekerenaars die iemand kennen, mogen een nominatie doorgeven via www.ekeren.be. Het district Ekeren is opnieuw op zoek naar inwoners die een waardevolle bijdrage leveren aan cultuur in district.

De Ekerse cultuurprijzen zetten mensen in de bloemetjes die een waardevolle bijdragen leveren aan cultuur in Ekeren en die initiatieven namen om mensen bij elkaar te brengen. Er worden drie cultuurprijzen uitgereikt. De carrièreprijs wordt uitgereikt aan iemand die door jarenlange inzet en engagement een verschil heeft gemaakt op Ekers cultuurvlak. Deze persoon hoeft niet in Ekeren te wonen. De blikvanger prijst een persoon of vereniging die door een bijzondere prestatie zichzelf én Ekeren op een positieve wijze in de kijker heeft gezet. De trofee in de categorie beloftevol talent gaat naar een Ekerenaar of Ekerse vereniging die een opvallende start maakte op cultureel vlak.

Wie iemand wil nomineren, vult op www.ekeren.be het formulier in en stuurt het vóór 22 maart naar cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be. Alle nominaties worden voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Na bevestiging van het districtscollege worden alle genomineerden en alle mensen die een nominatie binnenbrachten uitgenodigd op een feestelijke uitreiking op 6 mei.