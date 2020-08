Werken Veltwijcklaan duren langer dan verwacht AMK

10 augustus 2020

14u44 0 Ekeren De werken op de Veltwijcklaan in Ekeren nemen meer tijd in beslag dan verwacht. De herstellingswerken aan het asfalt zijn afgerond, maar er moeten nog afkoppelingswerken gebeuren. Het einde is nu voorzien voor ten vroegste woensdag 12 augustus.

Tussen 5 en 7 augustus werden er herstellingswerken aan het asfalt uitgevoerd op een aantal locaties in de Veltwijcklaan. Die werken zijn afgerond, dus verdwijnen de meeste versperringen en omleidingen. Er is wel nog een omleiding op het laatste stuk van de Veltwijcklaan, bij het kruispunt met de Kapelsesteenweg. Daar moeten nog afkoppelingswerken gebeuren voor de heraanleg van de Prinshoeveweg, zodat er geen afvalwater meer geloosd wordt op de Donkse Beek die bij de heraanleg van de Prinshoeveweg gedeeltelijk open wordt gelegd.

De Veltwijcklaan is nu dus afgesloten iets voor het kruispunt met de Kapelsesteenweg. Er is geen verkeer mogelijk tussen de Veltwijcklaan en de Kapelsesteenweg. Enkel fietsers en voetgangers kunnen de werkzone voorbij. Er is een omleiding voorzien.