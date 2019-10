Werken nieuwbouw Sint Vincentius liggen stil Alfons Schryvers

11 oktober 2019

De werken voor de tweede fase van het nieuw WZC Sint Vincentius, aan de Dorpsstraat in het centrum van Ekeren, liggen stil. Reden is een weigering van de milieuvergunning voor bronbemaling omwille van een vervuild terrein in de nabije omgeving.

In de tweede fase van de werken wordt een nieuw complex opgetrokken langsheen de Dorpsstraat. Aan de achterzijde van het vroegere WZC is het nieuw gedeelte al bijna een jaar in gebruik. De werken voor het nieuwe complex verlopen echter niet volgens plan. Momenteel is het vroegere WZC volledig afgebroken en is er enkel een grote bouwwerf te zien. Dat zal nog maanden zo blijven. Alvorens de echte graafwerken, voor de kelder en ondergrondse parkeerplaatsen, te kunnen starten is een milieuvergunning voor bronbemaling nodig. Deze milieuvergunning is geweigerd omwille van een vervuild terrein in de omgeving. Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt, en afgevoerd, om tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen zodat de graafwerken zonder problemen kunnen uitgevoerd worden. Er mag momenteel niet bemaald worden om te voorkomen dat de verontreiniging, door het oppompen, zich zou verspreiden. Op het nabijgelegen vervuilde terrein moeten eerst saneringswerken uitgevoerd worden. Momenteel is er overleg aan de gang maar het zal zeker nog een aantal maanden duren vooraleer een nieuwe vergunning voor bronbemaling zal afgeleverd worden en de werken opnieuw kunnen starten.