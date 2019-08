Werken in De Beukelaerlaan Alfons Schryvers

21 augustus 2019

Vanaf maandag 26 augustus vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek van de De Beukelaerlaan in Ekeren. De rijweg krijgt er een nieuwe laag asfalt. De werken zullen vier dagen duren. Het verkeer richting Ekeren-centrum volgt een plaatselijke omleiding. De werken gebeuren tussen de Carrefour en de Sint-Lambertuskerk in Ekeren-centrum. De vernieuwing van het wegdek moet het rijcomfort en de verkeersveiligheid verbeteren. Tegen donderdagavond 29 augustus verwacht Wegen en Verkeer de werken afgerond te hebben. Autoverkeer richting Ekeren-centrum wordt omgeleid via de Ferdinand Verbieststraat en de Groot Hagelkruis. Ook fietsers volgen deze omleiding. Aan het fietspad wordt weliswaar niet gewerkt, maar de ruimte is nodig om de werken te kunnen uitvoeren. Voor vrachtverkeer (+3,5t) wordt een omleiding voorzien via de A12 en de afrit Leugenberg. De haltes van De Lijn in de werfzone worden tijdelijk niet bediend en de bussen rijden ook om via F. Verbieststraat en Groot Hagelkruis. Voor het verkeer in de Steenstraat (N114) richting Antwerpen is er geen hinder.