Wegenwerken in Ekeren voor onbepaalde tijd uitgesteld Annelin Marien

20 maart 2020

10u51 0 Ekeren Er waren heel wat wegenwerken aan de gang in Ekeren, maar omwille van de maatregelen tegen het coronavirus, worden die werken bijna allemaal voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Ten eerste worden de werken aan het Pastorijveld - Rozemaaiveld - Vuurkruisenstraat uitgesteld. De aannemer zal de werfzone zo inrichten dat bewoners de straat in kunnen en alle garages maximaal bereikbaar zijn. In Schriek moet enkel het asfalt nog gelegd worden in het deel tussen de Statiestraat en de brug. Dat wordt ook uitgesteld.

Aan de Moretuslei - Boomstraat blijft de aannemer voorlopig wél verder werken. Hij plaatst momenteel boordstenen en legt het voetpad aan. Dat kan nog volgens de maatregelen, maar het is mogelijk dat ook deze aannemer de komende dagen de werkzaamheden zal staken.

Ook worden alle werken in opdracht van Fluvius en Water-Link opgeschort. Voor Ekeren gaat het om Groot Hagelkruis, Laar en Frans Harrewijnlaan/De Beukelaerlaan. De aannemer legt alle werfzones terug dicht. De signalisatie wordt opgehaald.