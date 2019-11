Waterfactuur van 14.000 euro en dat zonder waterlek: “Compleet absurd want dan zouden we 116 dagen lang de kraan moeten laten openstaan hebben” Toon Verheijen

16u56 0 Ekeren Een vrouw uit Ekeren hangt een zwaar factuur van zo’n 14.000 euro boven het hoofd. Dat was het bedrag dat in 2017 op de eindfactuur van Water-Link stond. de vrouw trok naar de vrederechter en kreeg gelijk, maar Water-Link ging in beroep. “Het is totaal absurd, want dan zou mijn dochter meer dan twee miljoen liter water verbruikt hebben op een jaar”, klinkt het bij vader Tony Van Ransbeeck.

De vrouw in kwestie woonde tot in 2017 in een woning in de Jozef De Weerdstraat, maar besloot toen te verhuizen naar een appartement. Zoals gebruikelijk bij het verhuizen, maken nutsbedrijven dan een eindfactuur op waarbij het verbruik wordt verrekend op de dag van vertrek. “Maar bij het bekijken van de slotfactuur, viel mijn dochter zowat van haar stoel’, zegt Tony Van Ransbeeck. “Ze kreeg een factuur voorgeschoteld van net iets meer dan 14.000 euro. Dat zou neerkomen op een verbruik van zo’n 2,2 miljoen liter water. Met het hand op ons hart, maar dat heeft ze echt niet verbruikt.”

De dochter van Tony trok de zaak voor het vredegerecht want ze weigerde de factuur (uiteraard) te betalen. “Ze had eerst naar Water-Link gebeld, maar hun antwoord was duidelijk: wat de watermeter zegt, is correct. Al moesten ze wel toegeven dat als ze vergeleken met haar waterverbruik de jaren daarvoor dat ze er dan normaal 110 jaar over zou doen om aan die twee miljoen liter te komen. Uiteindelijk hebben we de zaak voor de vrederechter moeten brengen en die gaf ons gelijk omdat het compleet ongeloofwaardig is. Maar blijkbaar houdt Water-Link voet bij stuk en zijn ze in beroep gegaan.” Dat beroep komt maandag voor de rechtbank van eerste aanleg. Het gaat dan om een inleidende zitting.

Tony Van Ransbeeck blijft erbij dat het compleet absurd is. “We hebben laten onderzoeken of er een lek was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Bovendien zou je een waterlek van meer dan twee miljoen liter water echt wel opmerken na een tijdje. Is er een kraan blijven lekken ? Lijkt me ook niet mogelijk. Ik heb het zelf getest. Je moet een kraan al helemaal open zetten om per minuut zo’n 13 liter water eruit te laten stromen. Om aan twee miljoen liter water te komen, zou je dus een kraan 24 uren op 24 en dat 116 dagen lang moeten laten lopen. Compleet absurd dus. Wat er dan wel gebeurd is? Dat is voor ons ook een raadsel? Is er iets technisch mis met de watermeter ? Dat zou kunnen, maar in elk geval: mijn dochter heeft géén twee miljoen liter water uit de kraan laten stromen. Maar het probleem is dat door de hele procedure en de zogezegde openstaande bedrag, het factuur al opgelopen is tot ruim 20.000 euro.”

Water-Link zelf kon vrijdag niet meer reageren en moest eerst informatie inwinnen bij de juridische dienst. De inleidende zitting komt maandag voor de rechtbank van eerste aanleg.