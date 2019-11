Wat als... het kraantjeswater verontreinigd is? Ekeren decor voor grote oefening over bedeling nooddrinkwater Annelin Marien

27 november 2019

14u57 0 Ekeren Grote tanks met drinkwater op de parking van sporthal ‘t Venneke, waterzakjes en kraantjes om flessen te vullen: het leek wel alsof Ekeren vandaag met een groot drinkwaterprobleem te kampen kreeg. Gelukkig was alles maar een testoefening, georganiseerd door Aquaflanders en water-link om de procedure voor nooddrinkwaterbedeling uit te testen.

Stel, je wordt ‘s ochtends wakker en je hoort op de radio dat het drinkwater in je gemeente verontreinigd is en dat je water dient af te halen in de sporthal. Het komt in realiteit gelukkig weinig voor, maar het is wel het scenario waarop de Vlaamse waterbedrijven zich moeten voorbereiden. In dit specifieke, fictieve, scenario zouden inwoners van Ekeren ernstige buikklachten hebben gekregen na het drinken van kraanwater. Wanneer dit echt zou voorvallen, worden inwoners ingelicht via online en offline media, radiowagens van de politie en de crisisdiensten van het lokale bestuur.

40.000 liter

Wanneer er melding komt van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, heeft elke inwoner recht op 3 liter water en elk huisdier op 1 liter. In deze test in Ekeren zou het om 12.000 mensen en 4.000 huisdieren gaan, oftewel zo’n 40.000 liter per dag. “We hebben op drie plaatsen in Vlaanderen, - Lokeren, Grobbendonk en Zaventem - een flinke voorraad drinkwater waarop we beroep kunnen doen in een noodsituatie”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Ook het materiaal dat bij de nooddrinkwaterbedeling hoort, zoals de watertappunten en de waterzakken, worden op deze drie centrale punten bewaard. Voor deze oefening komt de hele opstelling uit Grobbendonk, dat is voor Ekeren het dichtste bij.”

De laatste testoefening van de procedure dateert al van 2015, maar de watermaatschappijen krijgen jaarlijks rond de 10 meldingen van vervuild water. “Meestal worden die situaties veroorzaakt door bacteriologische besmettingen van het leidingnet, of omdat er regenwater in het drinkwater terecht is gekomen. Soms vaardigt het waterbedrijf dan een kookadvies uit, maar vaak wordt er beroep gedaan op de procedure nooddrinkwater. Vandaag testen we die nooddrinkwaterbedeling nog eens in de praktijk om de procedure bij te schaven en onze service te optimaliseren”, zegt Carl Heyrman.

Geen toeval

Dat de noodwaterbedeling in Ekeren plaats vindt, is geen toeval. “Wij doen deze oefening in Ekeren omdat dit district de eerste netzone van water-link is die op een innovatieve wijze wordt bewaakt”, vertelt Franky Cosaert, CEO van water-link. “De watertoevoer wordt er online gemeten, als eerste zone in Vlaanderen. De bedoeling is dat heel Vlaanderen zulke digitale meters krijgen binnen de twee jaar.”

En wat de oefening van vandaag betreft, is alles gegaan zoals het moest. “De oefening is vlot verlopen en er werden ook enkele nieuwe toepassingen uitgetest die hun effectiviteit bewezen hebben”, aldus Carl Heyrman.