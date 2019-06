Waar kan ik ergens de Kapalsesteenweg vinden ? Alfons Schryvers

11 juni 2019

11u14 0

Ofwel moeten bewoners van de Kapelsesteenweg hun adres laten wijzigen, ofwel moeten alle omleidingsborden in Ekeren worden aangepast. In alle geval één van beiden heeft werk voor de boeg. Momenteel zijn er in het district Ekeren heel wat wegenwerken aan de gang. Gevolg zijn verschillende omleidingen die automobilisten terug op het goede spoor moeten zetten. Alle omleidingen zijn gemarkeerd met de gekende klassieke oranje borden die de richting aanwijzen. Automobilisten ergeren zich niet enkel aan de vele omleidingen maar ook het uitzicht van de borden is ronduit lachwekkend. Wie de richting van de N11 Kapelsesteenweg uitmoet moet het bord “N11 Kapalsesteenweg” volgen. Automobilisten die vreemd aan de streek zijn gebruiken best hun gps niet wat de te volgen straatnaam bestaat niet. Opvallend is dat het niet om een uitzondering gaat. Alle borden op het grondgebied van het district Ekeren, en die naar de Kapelsesteenweg verwijzen, hebben dezelfde schrijffout. Volgens het stadsbestuur is de aannemer verantwoordelijk voor het uitwerken, en plaatsen, van de omleidingsborden.