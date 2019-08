Volgende week Ekerse Bierpruverfeesten AMK

30 augustus 2019

09u04 0

Bierliefhebbers kunnen op zondag 8 september hun hart ophalen op het Kristus-Koningplein in Ekeren. Na het traditionele aankleden van het beeld ‘Den Bierpruver’ stellen lokale en ambachtelijke brouwers meer dan 20 soorten bieren voor tijdens de Bierpruverfeesten. Ontleen een proefglaasje van 15cl en breng de verschillende standjes een bezoek voor één of meerdere degustaties. Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding kan je tussen 18 en 19 uur een konvooi van legervoertuigen bewonderen. The Andrew Brothers zorgen voor aangepaste muziek.