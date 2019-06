Voetgangers- en fietserstunnel aan station in gebruik genomen Alfons Schryvers

19 juni 2019

16u30 8

In de toekomst schaft Infrabel de overweg aan de Weerstandersstraat af. Opdat omwonenden, reizigers en andere weggebruikers toch nog vlot aan de overkant van de spoorlijn zouden geraken, bouwde Infrabel, samen met het district Ekeren, Water-link en Aquafin een tunnel voor fietsers en voetgangers ter hoogte van het station in Ekeren. De werken zijn begin 2018 gestart en hebben ongeveer 2 miljoen euro gekost. Het is meteen de eerste tunnel in het district Ekeren.

Spooroverwegen brengen altijd risico’s met zich mee. Een trein kan immers niet zomaar stoppen en daarom wil Infrabel het aantal kruisingen tussen spoor en openbare weg verminderen en dan vooral de overwegen die op drukke spoorlijnen liggen en waar het risico op ongevallen groot is. In de Weerstandersstraat gebeurde in het verleden trouwens al een dodelijk ongeval aan de overweg. Bovendien zal het afschaffen van deze kruising tussen trein- en wegverkeer de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer ten goede komen. Samen met het district en andere betrokkenen onderzocht Infrabel hoe omwonenden en reizigers toch nog vlot aan de andere kant van de spoorlijn kunnen geraken. De beste oplossing was een tunnel. De tunnel werd gebouwd in de Statiestraat aan het einde van de perrons van station Ekeren Centrum, langsheen spoorgoederenlijn 27A (aan de zuidelijke zijde van de berm van de goederenspoorlijn). De keuze van de locatie is niet toevallig. Op deze plaats kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken. Vooraleer de werken konden starten moest de berm waarop het goederenspoor ligt, versterkt worden. Daardoor heeft de aannemer wat vertraging opgelopen. De tunnel loopt ook onder de Statiestraat. Daarvoor is de Statiestraat volledig uitgegraven zowel de rijbaan als het voetpad en fietspad.

Aansluiting op fietsostrade

Voor het comfort van fietsers en voetgangers werd gekozen voor een centrale koker met een flauwe helling en met een opening dat zorgt voor zonlicht. De tunnel heeft ook een alternatieve toegang naar de perrons en de stationsparking. Fietsers en voetgangers zijn gescheiden door een aparte strook. Naast de spoorlijn in de Statiestraat ligt de provinciale fietsroute ‘fietsostrade’ die voor fietsers in een snelle verbinding voorziet tussen Essen en Antwerpen. De fietstunnel vormt ook een fietsknooppunt tussen de fietsostrade en het fietspad langs het goederenspoor. Ontsluiting voor fietsers wordt in alle richtingen mogelijk. Samen met de bouw van de fietstunnel legde het district immers een fietspad aan langs de berm van het goederenspoor van het kruispunt Bist tot het kruispunt met de Noteschelp. Daar sluit het aan bij het nieuwe fietspad van de Noteschelp tot Bund en zo tot de Wilgehoevestraat. Het verdwijnen van de overweg in de Weerstandersstraat staat als laatste op het programma. Infrabel zal die werken pas uitvoeren nadat de brug en kruispunten Schriek klaar zijn, waarschijnlijk in november.