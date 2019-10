Voetganger (28) zwaargewond na aanrijding door motorrijder Sander Bral

02 oktober 2019

16u06 0

Een voetganger die dinsdag aan de Bist in Ekeren de straat zo goed als helemaal was overgestoken, werd aangereden door een motorrijder. De man belandde op de grond en had hevige pijn. Een ziekenwagen en een medisch team kwamen ter plaatse voor de eerste zorgen. De man van 28 jaar werd met ernstige verwondingen naar het AZ Klina gebracht. De motorrijder liep kleerscheuren op, maar had geen verzorging nodig. Het slachtoffer kon nog niet verhoord worden. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.