Vluchtende jongemannen (21) op bromfiets gepakt met drugs Sander Bral

05 december 2019

Het wijkteam van Ekeren merkte woensdagavond tijdens een controleactie een verdachte bromfiets op, waarvan de bestuurder en de passagier schijnbaar doelloos rondreden. Toen de inspecteurs de bestuurder wilden controleren, nam hij via het voetpad de vlucht. Er startte een achtervolging, waarbij de passagier van de brommer afstapte en te voet vluchtte. De bromfietser trachtte te ontkomen via de werf aan de Ekersesteenweg, maar reed zich vast in de werf en werd gevat. Ook de passagier kon niet ontkomen. De bromfiets bleek niet verzekerd of ingeschreven, de herkomst van de nummerplaat is nog onduidelijk. Beide personen van 21 jaar hadden drugs op zak. De drugs en de bromfiets werden in beslag genomen.