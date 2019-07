Verzustering Ekeren-Andernach bestaat al veertig jaar Alfons Schryvers

Sinds 1979 is Ekeren verzusterd met Andernach, een van de oudste gemeenten in Duitsland. De stad Andernach ligt aan de Rijn, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in de Landkreis Mayen-Koblenz. Activiteiten van de vriendenkring Ekeren-Andernach zorgen er voor dat ondertussen al honderden inwoners, en veel Ekerse verenigingen, op bezoek waren in hun zusterstad. De jaarlijkse busreis naar Andernach is een vast gegeven in Ekeren. Voor de veertigste verjaardag van de verzustering zal later dit jaar een programma uitgewerkt worden.

De eerste plannen voor een verzustering ontstonden in 1971 en werden opgestart door de toenmalige Ekerse schepen Bruno Peeters (CD&V). Aanleiding was dat de Ekerse basketbalploeg sponsoring vond in het bedrijf Boullo vlakbij Andernach. Toen Ekeren kampioen speelde, werden de burgemeester en de bedrijfsleider in Ekeren ontvangen en de eerste contacten voor de latere verzustering gelegd. Toch heeft het nog tot in 1979 geduurd vooraleer de verzustering een feit was. Sindsdien reisden heel wat verenigingen, en Ekerse inwoners, over en weer. Aan Ekerse kant wordt de verzustering in stand gehouden door de vriendenkring Ekeren-Andernach en de andere zijde bestaat de Deutsch-Belgischer Freundeskreis Andernach-Ekeren. “Door zijn geschiedenis van meer dan 2000 jaar heeft Andernach veel te bieden” zegt Ann Koekhoven van de vriendenkring. “Het is een van de oudste steden van Duitsland. Er zijn verschillende middeleeuwse gebouwen bewaard gebleven zoals de kastelen Stadtburg en Burg Namedy en de stadswal met Koblenzer Tor en Rheintor. Nabij de stad ligt ook het beroemde klooster Maria Laach en de geiser van Namedy, de hoogste koudwatergeiser ter wereld. Die is sinds 2008 opgenomen in het Guinness Book of Records. In 1957 barstte de geiser voor het laatst uit, maar in 2001 werd hij na wetenschappelijk onderzoek, en een nieuwe boring, gereactiveerd”.

Ronde toren

De vriendenkring Ekeren-Andernach doet alles om de zustergemeente te promoten zegt Ann Koekhoven. “Verenigingen die een uitwisseling willen opzetten kunnen steeds bij ons terecht. Daarnaast organiseren we jaarlijks een busreis naar Andernach. Die reis is vooral bestemd voor Ekerse inwoners. De afstand tussen Ekeren en Andernach is niet meer dan 280 km en dus gemakkelijk overbrugbaar. Bovendien telt de Rijstad heel wat budgetvriendelijke hotels zodat een meerdaagse reis zeker tot de mogelijkheden behoort”. Het favoriete plekje van Ann is er de 56 m hoge “Runde Turm” of ronde toren. “De toren is een van de symbolen van de stad en een getuigenis van het zelfvertrouwen van de mensen van Andernach. Het weerstond een Franse poging om het in 1689 op te blazen. Een gat in de westkant van de toren herinnert ons aan dit historische incident”. Het districtsbestuur wil de veertigste verjaardag van de verzustering niet onopgemerkt laten voorbij gaan en werkt momenteel aan een feestprogramma. Informatie over de stad Andernach, en verblijfsmogelijkheden, via https://www.andernach-tourismus.de/en/. De vriendenkring kan eveneens heel wat informatie verstrekken. Die is te contacteren via vea80.ekeren@telenet.be