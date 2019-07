Versleten rubberen tegels op fiets- en wandelbrug worden vervangen door asfalt Alfons Schryvers

11 juli 2019

12u13 0 Ekeren Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een aanbesteding uitgeschreven om de fiets- en wandelbrug over de Havenweg, tussen de Ekerse Putten en de Vierkerkenstraat in Ekeren, onder handen te nemen. De versleten rubberen tegels worden vervangen door asfalt. De werken starten vermoedelijk in september en duren 18 kalenderdagen.

De fiets- en wandelbrug is in de buurt vooral bekend als ‘Muisbroekpasserelle’ en is een veelgebruikte verbinding tussen de Vierkerkenstraat het natuurdomein Muisbroek en de Ekerse Putten. “Net als de wijken Rozemaai en Schoonbroek is de brug sinds 1 januari niet langer grondgebied van het district Antwerpen, maar van het district Ekeren”, zegt de Ekerse districtsschepen Marc Elseviers (N-VA).

“We waren snel op de hoogte van het probleem en hebben aan AWV, eigenaar van de brug, gevraagd om het aan te pakken. De rubberen tegels zijn tot op de draad versleten en de afgesleten randen van die tegels maken ze moeilijk berijdbaar voor fietsers. Ondertussen hebben we vernomen dat het AWV al een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven om de brug te renoveren. De rubberen tegels maken plaats voor een nieuw wegdek, waarschijnlijk in asfalt zijn. Ook de verroeste reling wordt aangepakt. Volgens de huidige timing starten de werken in september en moet ongeveer midden oktober alles achter de rug zijn.”