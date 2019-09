Verkeerscontroles in Noord en Zuid: 61 bestuurders negeren verbodsborden Sander Bral

12 september 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord heeft de voorbije week herhaaldelijk gecontroleerd ter hoogte van de werken aan de Prinshoeveweg en Oude Landen in Ekeren. Bestuurders die de verbodsborden daar negeerden werden op de bon geslingerd. Twee agenten hielden verschillende malen een oogje in het zeil en stelden maar liefst 61 overtredingen vast. Vooral op dinsdag en woensdag liepen bestuurders tegen de lamp. Met de controles wil de wijkwerking de verkeerssituatie veiliger maken voor voetgangers en fietsers en de overlast voor bewoners verminderen.

In de regio Zuid werd dan weer gecontroleerd op foutparkeren in laad- en loszones, fietsen op het trottoir en gsm-gebruik achter het stuur. Er werd onder meer gecontroleerd op de Kioskplaats in Hoboken, de Dennenlaan en in de Jules Moretuslei. Tijdens de controles op dinsdag werden vijf foutparkeerders beboet. Vier fietsers reden op de stoep en vier automobilisten reden met de gsm in de hand. Ze kregen allemaal een boete.