Veltwijcklaan zes weken onderbroken Alfons Schryvers

31 mei 2019

Van 6 juni tot 20 juli is de Veltwijcklaan in Ekeren onderbroken ter hoogte van het kruispunt met Jozef Ickxstraat en Marcel De Backerstraat. Een tijdje geleden kregen beide zijstraten van de Veltwijcklaan een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe bovenbouw. Deze werken zijn bijna afgerond en nu moet de nieuwe riolering aangesloten worden op de riolering in de Veltwijcklaan. Deze werken worden gecombineerd met dringende herstelling van het verkeersplateau op het kruispunt op beide kruispunten. Er zijn omleidingen voorzien tijdens deze periode. Ook de bussen van het openbaar vervoer zullen een omleiding volgen. Er zijn wel enkele vervanghaltes voorzien. Het onderbreken van de Veltwijcklaan, voor alle gemotoriseerd verkeer, zal ongetwijfeld voor heel wat verkeershinder zorgen.