Veltwijcklaan in Ekeren tijdelijk enkelrichting AMK

07 januari 2020

13u13 0 Ekeren In de Veltwijcklaan in Ekeren, ter hoogte van het kruispunt met de Marcel De Backerstraat en Jozef Ickxstraat, worden herstellingen uitgevoerd aan het fietspad. Daardoor is de Veltwijcklaan tijdelijk enkelrichting, voor maximaal drie weken.

Ter hoogte van het kruispunt Veltwijcklaan en Marcel De Backerstraat/Jozef Ickxstraat moeten herstellingen uitgevoerd worden aan het fietspad. De werken startten gisteren, op 6 januari 2020, en zullen maximaal drie weken duren. Ook bij slecht weer, want in die periode is al een marge ingebouwd om slechte weersomstandigheden te compenseren.

De gevolgen van de werken zijn dat de Marcel De Backerstraat en Jozef Ickxstraat doodlopen op de Veltwijcklaan, en dat de Veltwijcklaan enkelrichting is ter hoogte van het kruispunt. Enkel verkeer van Kapelsesteenweg richting Ekeren-centrum is toegelaten. Fietsers en voetgangers kunnen de werfzone in beide richtingen voorbij.

Er worden twee lokale omleidingen voorzien: van Ekeren-centrum naar de Kapelsesteenweg via Bist en van de Jozef Ickxstraat naar de Kapelsesteenweg via Prinshoeveweg, Baljuwlaan, Herautenlaan, Oudebaan.