Vandalen viseren opnieuw omstreden beeld van Leopold II BJS

02 juni 2020

13u03 0 Ekeren In Ekeren hebben vandalen opnieuw vernielingen aangebracht aan het beeld van koning Leopold II in het dorpscentrum. In Ekeren hebben vandalen opnieuw vernielingen aangebracht aan het beeld van koning Leopold II in het dorpscentrum. Twee weken geleden werd het beeld ook al eens met graffiti beklad.

Het standbeeld van Leopold II staat al 150 jaar op de markt van Ekeren en werd in het verleden al meermaals het mikpunt van vandalisme. Twee weken geleden nog brachten vandalen er met graffiti hakenkruisen en de opschriften “Heil” en “Congo is van ons” op aan. Het beeld was nog maar net gereinigd of dit weekend was het alweer prijs: vandalen ontsierden het beeld met rode verf.

Het beeld van Leopold II is controversieel. De Belgische vorst wordt door zijn beleid immers verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen als gevolg van verminking, executie, uithongering, ziekte en ontbering. Er gingen in het verleden dan ook meermaals stemmen op om het beeld weg te halen. Het Ekerse districtsbestuur wilde daar echter niet van weten en koos ervoor om aan het beeld een infobord met historische duiding te plaatsen.

Het vandalisme werd aan de bevoegde stadsdiensten gemeld. Het graffititeam van de stad zal ter plaatse komen om de verf te verwijderen. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie gaat de zaak onderzoeken.