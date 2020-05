Vandalen bekladden standbeeld Leopold II in Ekeren BJS

19 mei 2020

15u44 0 Ekeren In Ekeren hebben vandalen vernielingen aangebracht aan het beeld van koning Leopold II in het dorpscentrum. Ook het monument van de gesneuvelden werd met graffiti beklad. “Dit is zuiver vandalisme. 100 procent laakbaar”, reageert districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA).

Het standbeeld van Leopold II staat al 150 jaar op de markt van Ekeren. Het werd in het verleden al meermaals het mikpunt van vandalisme. En het afgelopen weekend was het alweer prijs: vandalen ontsierden het beeld met hakenkruisen en de opschriften “Heil” en “Congo is van ons”.

Het beeld van Leopold II is controversieel. De Belgische vorst wordt door zijn beleid immers verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen als gevolg van verminking, executie, uithongering, ziekte en ontbering. Er gingen in het verleden dan ook meermaals stemmen op om het beeld weg te halen. Het Ekerse districtsbestuur wilde daar echter niet van weten en koos ervoor om aan het beeld een infobord met historische duiding te plaatsen.

Gedenkteken voor de gesneuvelden

De Ekerse districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) veroordeelt het vandalisme scherp. Wel denkt hij niet dat de vandalen het Leopold II viseerden omwille van diens bedenkelijke reputatie. “In de nabije omgeving werden met graffiti ook vernielingen aangebracht aan vuilnisbakken en speeltoestellen. En véél erger, aan het gedenkteken voor de gesneuvelden in Ekeren. Dit is gewoon zuiver vandalisme. 100 procent laakbaar.”

Graffititeam

De politie heeft een proces-verbaal opgesteld en is een zoektocht begonnen naar de daders. Het vandalisme werd onmiddellijk aan de bevoegde stadsdiensten. Het graffititeam van de stad ging inmiddels al ter plaatse om de ‘tags’ te verwijderen.