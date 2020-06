Van The New York Times tot Al Jazeera: weggehaald standbeeld Leopold II is wereldnieuws emz

10 juni 2020

16u17 0 Ekeren Het nieuws dat het standbeeld van Leopold II uit het dorp van Ekeren dinsdag is weggehaald voor restauratie, gaat de hele wereld rond. Onder meer The Guardian, BBC World en Al Jazeera berichten erover. De gerenommeerde Amerikaanse krant The New York Times beschrijft het als een ‘opvallend moment voor een land dat op momenten geworsteld heeft met de afrekening van één van de meest verachtelijke periode uit de geschiedenis van het Europees kolonialisme’.

“Statue of Leopold II, Belgian King Who Brutalized Congo, Is Removed In Antwerp” klinkt de kop van The New York Times. Dat het stadsbestuur het standbeeld voor Leopold II uit Ekeren heeft weggehaald, is ook de buitenlandse media niet ontgaan. Vooral de timing speelt daarin een belangrijke rol. Het is immers opvallend dat het besmeurde standbeeld verwijderd wordt midden in de protesten tegen racisme onder het motto ‘Black Lives Matter’ naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

De Britse krant The Guardian haalt de gebeurtenis in haar liveblog dan ook aan als een voorbeeld van de impact van de protestbeweging op het stedelijk landschap. Het Amerikaans dagblad The Washington Post kadert de gebeurtenis in de bredere wens van de Belgische actievoerders om de standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen. Volgens het internationale televisiekanaal Al Jazeera is Leopold II immers het symbool van de antiracismebeweging in België. In de buitenlandse media wordt ook uitgelegd waarom Leopold II precies zo controversieel is: hij was als kolonisator verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Congolezen.

Een koloniaal symbool

De verwijdering past ook binnen een algemene tendens. Zo trokken Britse demonstranten afgelopen zondag het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston het water in. De Britse publieke omroep BBC plaatste afgelopen woensdag het weghalen van het standbeeld van Leopold II in een lijstje met standbeelden die in het kader van de recente anti-racismeprotesten na de dood van Floyd, uit het straatbeeld verdwijnen.

De internationale nieuwszender BBC World laat in die context afgelopen dinsdag de Ghanese Emma-Lee Amponsah van de Belgische organisatie Black Speaks Back aan het woord. De activiste licht toe dat het niet de eerste keer is dat de standbeelden van de koloniale machthebbers beklad worden. De activiste vertelt dat burgers niet langer willen wachten tot de staat actie onderneemt. “We willen de koloniale symbolen weg”, zegt ze.

Verdeeldheid

Verder vertelt ze ook dat de Belgische staat bang is dat het standbeeld vernietigd zou worden. Momenteel wordt het gerestaureerd in het Middelheimmuseum. Of de herinnering aan Leopold II nog terugkeert naar Ekeren, is onduidelijk. Dat beschouwt The New York Times als een voorbeeld hoe België worstelt met haar koloniaal verleden en hoe verdeeld ons land daarover is. De Amerikaanse krant beschouwt het weghalen van het standbeeld als een gevolg van de kreet door de jongere bevolking om het land te confronteren met haar verleden in Afrika. Maar dat de overheid beweert dat het beeld weggehaald is uit ‘publieke veiligheidsredenen’, schrijft The New York Times toe aan het rechtse karakter van de partij van burgemeester Bart de Wever. N-VA zou immers acties hebben gevoerd tegen immigratie.