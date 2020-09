Twee verdachten gevat na overval op nachtwinkel in Ekeren



CVDP

25 september 2020

15u14 0 Ekeren Donderdagavond werd een nachtwinkel in Ekeren overvallen. Dezelfde avond nog kon het snelleresponsteam na een korte achtervolging de twee verdachten arresteren.

Een nachtwinkel op de Kapelsesteenweg in Ekeren kreeg donderdagavond ongewenst bezoek over de vloer. Twee jonge kerels dwongen de uitbater onder bedreiging van een mes en een handvuurwapen de kassa te openen en gingen aan de haal met cash geld en pakjes sigaretten. Er werden meteen meerdere politieploegen aangestuurd die nazicht deden in de omgeving. Een ploeg van het snelleresponsteam merkte twee mogelijke verdachten op in de buurt. Toen ze zich kenbaar maakten als politie zette één van hen het op een lopen. Na een korte achtervolging kon de jonge man gevat worden. De tweede werd door een interventiepatrouille staande gehouden. Beide mannen werden gearresteerd en zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het labo kwam ter plaatse in de nachtwinkel voor verder onderzoek naar de omstandigheden.