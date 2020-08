Twee gewonden na zware crash op E19 in Antwerpen-Noord Sander Bral

27 augustus 2020

17u18 0 ANTWERPEN-NOORD De bestuurder van een personenwagen verloor donderdagnamiddag om een nog onbekende reden de controle over het stuur op de E19 in Antwerpen-Noord. De wagen ging over de kop en belandde op de middenberm richting waardoor er in twee richtingen een rijvak afgesloten moest worden. De twee inzittenden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de afrit Kleine Bareel richting Nederland. De hulpdiensten zijn inmiddels klaar en de takeling is afgehandeld, maar het is nog steeds file rijden vanaf Antwerpen-Centrum richting Nederland. Ook in de andere rijrichting is het aanschuiven vanaf Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht).