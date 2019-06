Turnkring Antverpia bestaat 60 jaar Alfons Schryvers

24 juni 2019

11u02 4

Met verschillende activiteiten voor jong en oud is in het wijkcentrum Mariaburg de 60ste verjaardag van Turnkring Antverpia in de verf gezet. De turnkring werd in 1959 heropgericht door Jos De Rydt. Jos was vader van zes kinderen en zag dat er in Sint-Mariaburg maar een beperkt aanbod was aan sportmogelijkheden. Samen met Marcel Maes, Gustaaf Vandercapellen en André De Koning vormden zij de kern van het eerste bestuur. De turnkring kreeg aanvankelijk onderdak in de turnzaal van de meisjesschool in de Frans Standaertlei. Zowel jongens als meisjes kwamen onder de hoede van Jos Pauwels. De turners, en turnsters namen deel aan wedstrijden en behaalden regelmatig trofeeën en dit nog steeds onder leiding van Jos Pauwels. Intussen werd er getraind in de turnzaal van de school op de Schriek. In 1984 werd Tom De Rydt, zoon van Jos, de nieuwe voorzitter. Onder zijn impuls werd het aanbod sterk uitgebreid. Naast het klassieke turnen werd er ook dans, klassiek ballet, BBB, kleuterturnen en volleybal aangeboden. Zo verdween stilaan het competitieve karakter uit de vereniging. Nu wordt er enkel nog recreatief gesport in een gezellige en vriendschappelijke sfeer. In 2011 kreeg de vereniging een nieuwe naam: ‘Dans- en turnkring Antverpia’. Sinds enkele jaren werd het aanbod uitgebreid met yoga en een bewegingsschool voor peuters en kleuters. Intussen telt de vereniging meer dan 300 leden en kreeg ze als slagzin: “Antverpia, waar vriendschap beweegt”.