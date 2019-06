TTC Leugenberg is voortaan Koninklijk Alfons Schryvers

14 juni 2019

Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan kreeg de Tafeltennisclub Leugenberg (TTC) de titel Koninklijk. Tijdens een ontvangst op het Ekerse districtshuis werden de leden bedankt voor hun inzet. “Ekeren staat bekend voor haar rijk verenigingsleven. Het is de ziel van een dorp en daarom zijn we blij dat er nog veel inwoners zich willen engageren” zei districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). Districtsschepen Annemie Plompen (N-VA) bedankte de stichters Jos Blanpain, Jef De Ridder en André Van Opstal die aan de basis liggen van wat 50 jaar geleden bescheiden is gestart. “De stichters zijn nog altijd lid van de club. Dat bewijst hun engagement om de vereniging verder te zetten”. Voorzitter Walter Rymenams ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. “Onze club telt een tachtigtal leden waarvan een dertigtal jonger dan 21 jaar. “We zijn niet enkel een sport- maar ook een vriendenclub en spelen zowel competitief als recreatief. Ons 50-jarig bestaan is een prestatie maar mag geen moment zijn om op onze lauweren te rusten. Gelukkig kunnen we rekenen op steun van het districtsbestuur” besloot de voorzitter. De bestuursleden van de club ontvingen een oorkonde die een plaatsje zal krijgen in het clublokaal.