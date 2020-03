Tot 30 maanden cel geëist voor cannabisplantage in uitgebrande bakkerij BJS

13 maart 2020

15u37 0 Ekeren De Antwerpse procureur heeft 30 maanden cel en 8.000 euro boete gevorderd voor de 29-jarige Glenn B. uit Merksem. De man had een cannabisplantage ondergebracht in een leegstaande bakkerij in Ekeren. De plantage werd ontdekt na een uitslaande brand.

Op 14 april 2019 brak een uitslaande brand uit in een voormalige bakkerij in de Steenstraat in Ekeren. Bij de bluswerken ontdekte de brandweer twee kweekruimtes met ongeveer 800 planten. In het magazijn waren ook drie ruimtes aanwezig, met daarin technische apparatuur zoals verluchtingssystemen.

De speurders kwamen snel terecht bij de 29-jarige Glenn B. uit Merksem die het pand huurde. Aanvankelijk dacht men dat de twintiger zelf brand had gesticht, maar die piste werd verlaten toen hij een alibi bleek te hebben.

Zwarte sneeuw

Glenn B. gaf de feiten toe en zei dat hij alleen had gehandeld. “Mijn cliënt had het pand gehuurd omdat hij er een bakkerij wilde beginnen”, pleitte advocate Els Gauquie. “Hij is een ambitieuze jongen en zag zijn project groot. Zo wilde hij op de locatie op termijn ook een slagerij en zelfs een supermarkt beginnen. Maar al snel bleek het financiële plaatje niet te kloppen. Het pand bleek met van alles niet in orde en hij begon zwarte sneeuw te zien. Daarom is hij overgeschakeld op plan B: de plantage. Een slecht idee, natuurlijk.”

Gauquie benadrukte in haar pleidooi dat er nooit geoogst is geweest. “Hij heeft aan heel dit verhaal geen cent overgehouden. Integendeel.”

De elektriciteitsmaatschappij kwam op het proces een schadevergoeding vragen omdat er elektriciteit was afgetakt. De huisbaas en de zaakvoerder van een naburig handelspand eisen ook een vergoeding voor brandschade.

Vonnis op 9 april.